Исполняющий нашид террорист: до и после

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В Сети распространено видео исполнения группой террористов ИГИЛ нашида, а также арест одного из исполнителей спустя некоторое время.
Что интересно, схватившие террориста бойцы ополчения, "приветствовали" его тем же нашидом.
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