Полиция Стокгольма расследует поджог в крупнейшей шиитской мечети страны

В крупнейшей шиитской мечети в Швеции, которая расположена в Стокгольме, произошел пожар. Полиция предполагает, что это был умышленный поджог, сообщает The Local Sweden.

Инцидент произошел 30 апреля в 23.00 по местному времени. Пожар начался с фасада мечети. К 3.00 пожарным удалось полностью потушить пламя. Отмечается, что в момент возгорания в мечети находились люди, однако о пострадавших не сообщается.

Полиция города полагает, что это был поджог; правоохранители намереваются провести полное обследование мечети. Как сообщается, в результате пожара здание серьезно пострадало.