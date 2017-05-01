Движение ХАМАС исключит пункт об уничтожении Израиля из своей программы

Палестинское исламистское движение и политическая партия ХАМАС исключит пункт об уничтожении Израиля из своей программы, передает Reuters со ссылкой на источник.

Для сближения со странами Персидского залива и Египтом ХАМАС откажется от кооперации с группировкой «Братья-мусульмане», которая признана террористической организацией многими западными и арабскими государствами.

Отмечается, что пункт в программе движения ХАМАС об уничтожении Израиля также являлся сдерживающим фактором для сотрудничества с Каиром и странами Персидского залива.