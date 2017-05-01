В Индонезии умер предположительно старейший житель планеты

Мужчина-индонезиец, который утверждал, что ему 146 лет, умер в своей деревне в Центральной Яве, сообщает islam.az со ссылкой на Би-би-си.

Согласно его документам, Содимеджо, также известный под именем Мба Гхото (дедушка Гхото), родился в декабре 1870 года.

При этом в Индонезии официальная регистрация новорожденных началась лишь в 1900 году, и ошибки с годом рождения - не редкость. Но, как заявили местные власти, документы дедушки Гхото были подлинными.

Из-за ухудшившегося здоровья он был госпитализирован 12 апреля. Шесть дней спустя он настоял на выписке и вернулся домой. Внук Суянто рассказал, что его дедушку похоронили сегодня на местном кладбище.

Мба Гхото до самой смерти был заядлым курильщиком. Он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер и всех своих детей.

Согласно независимой экспертизе, дедушка Гхото был старше француженки Жанны Луизы Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

Он считался самым старым человеком в мире в эпоху документированной истории.