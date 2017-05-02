Сегодня мовлуд имама Зейнулабидина (а)

Сегодня день рождения 4-го имама, внука имама Али (а), сына имама Хусейна (а) имама Зейнулабидина (а). Несмотря на то, что его имя было Али, в истории он остался как Зейнулабидин (свет богобоязненных) или же Саджад (совершавший долгие земные поклоны). Он родился в 5 день месяца Шабан в 38 год по ходжре, и был отравлен по приказу Хишам ибн Абдульмалика в 95 году по хиджре.

Жизненный путь 4-го имама был таким же сложным, полон испытаний, как жизни остальных представителей Ахли-бейта (а). Особенно тяжелые испытания выпали на долю имама Саджада (а) во время кербалинских событий. На поле боя шахидами стали 72 человека – имам Хусейн (а) и его сподвижники. А их близкие были пленены: женщины и имам Зейнулабидин (а). Можно ли представить себе более тяжелое испытание для 23-летнего юноши? Это тяжелейшее испытание для любого мужчины, а в особенности для представителя Ахли-Бейта (а). Безусловно, если бы не болезнь, приковавшая 4-го имама к постели, он был с мечом в руках рядом со своим отцом, братьями, другими близкими, и пал бы на поле брани. Однако нельзя забывать, что в этом мире даже лист дерева не падает без ведома Аллаха. Цепочка Ахли-бейта (а) не могла оборваться. И поэтому эта болезнь была на самом деле спасительной для всей мусульманской уммы. Имам Саджад (а) стал шахидом, но спустя 34 года, когда мог передать миссию своему сыну имаму Багиру (а).

Сегодня сборник молитв имама Зейнулабидина (а) «Сахифеи Саджадиййа» является книгой, к которой ежедневно обращаются многие мусульмане.

İslam.az поздравляет всех мусульман с мовлудом имама Зейнулабидина (а)!