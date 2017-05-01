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Новости » Ислам в вопросах

Когда можно постричь новорожденного ребенка?

Читатель спрашивает: Когда можно постричь новорожденного ребенка?

Согласно правилам Ислама, есть некоторые желательные деяния, которые выполняются в течение первой недели жизни ребенка. Например, нашептать на ухо ребенка азан и икаму, наречь ребенка, принести жертву для него (агига), произвести обрезание мальчиков и т.д. Одним из этих желательных деяний является стрижка младенца. Желательно осторожно остричь ребенка на 7-ой день после его появления на свет. По традиции, остриженные волосы взвешивают, и выдается милостыня золотом или серебром, равным весу этих волос. Повторимся, что все эти действия не обязательны, а лишь желательны.


Опубликовано:2 Май, 2017  08:04, ]]>Печать]]>
 
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