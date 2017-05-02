Террористы атаковали лагерь талибов в Афганистане: 31 убитый

Боевики террористической организации ИГИЛ атаковали лагерь бойцов движения «Талибан» в районе Чапархар провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает islam.az, представитель администрации губернатора Нангархара Атаулла Хогъяни сообщил агентству «Анадолу», в результате боя был убит 21 талиб и семь террористов ИГИЛ.

Кроме того, погибли трое мирных граждан, пятеро получили ранение.

В результате столкновения, произошедшего четыре дня назад в районе Дерзаб северной провинции Джаузджан, были убиты 76 талибов и 15 террористов ИГИЛ.