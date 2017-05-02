ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Начинается месяц Шабан Начинается месяц Шабан
Деяния месяца Шабан Деяния месяца Шабан
Гаджи Шахин: Гаджи Шахин: "Какое довольство ждет Аллах от человека?"
Чтец Корана умер во время публичного чтения Корана Чтец Корана умер во время публичного чтения Корана
Были ли шиитские ученые, которые считали пятничный намаз безоговорочно обязательным? Были ли шиитские ученые, которые считали пятничный намаз безоговорочно обязательным?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Май.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

В Турции за неделю уничтожили 38 террористов

За последнюю неделю в результате антитеррористических операций в Турции уничтожены 38 террористов, в том числе ряд главарей PKK.

Как передает islam.az со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает МВД Турции.

11 террористов PKK сложили оружие и сдались властям, еще 16 задержаны.

В целом по стране, было организовано 579 операций против предполагаемых террористов.

По подозрению в связях с террористами ДЕАШ задержаны 43 человека.

В то же время, по подозрению в связях с террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ) задержаны 2331 человек.


Опубликовано:2 Май, 2017  08:13, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
2 Май, 2017
По меньшей мере 10 человек погибли при нападении ИГ на лагерь ВС Ирака
2 Май, 2017
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста ИГ
2 Май, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 110 раз
2 Май, 2017
В результате нападения на патруль сотрудников полиции Египта погибли трое полицейских
2 Май, 2017
Террористы атаковали лагерь талибов в Афганистане: 31 убитый

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
2 Май, 2017
По меньшей мере 10 человек погибли при нападении ИГ на лагерь ВС Ирака
2 Май, 2017
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста ИГ
2 Май, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 110 раз
2 Май, 2017

В Турции за неделю уничтожили 38 террористов
2 Май, 2017
В результате нападения на патруль сотрудников полиции Египта погибли трое полицейских
2 Май, 2017

Террористы атаковали лагерь талибов в Афганистане: 31 убитый
2 Май, 2017
Трамп примет Аббаса в Белом доме
2 Май, 2017

Когда можно постричь новорожденного ребенка? Ислам в вопросах
2 Май, 2017

Сегодня мовлуд имама Зейнулабидина (а)
2 Май, 2017

В мавзолее Хомейни президент Ирана был встречен протестом
2 Май, 2017

The Telegraph: Три сотни граждан Великобритании занимают высокие посты в группировке ИГ
1 Май, 2017

Начались азербайджано-турецкие совместные тактические учения ВИДЕО
1 Май, 2017

В Индонезии умер предположительно старейший житель планеты
1 Май, 2017

Движение ХАМАС исключит пункт об уничтожении Израиля из своей программы
1 Май, 2017

Меркель отказалась надеть хиджаб на встрече с королем Саудовской Аравии
1 Май, 2017
Полиция Стокгольма расследует поджог в крупнейшей шиитской мечети страны
1 Май, 2017

Исполняющий нашид террорист: до и после ВИДЕО
1 Май, 2017

Коалиция признала вину в гибели сотен мирных жителей в Ираке и Сирии
1 Май, 2017
В Баку задержали похитителя оград с кладбищ
1 Май, 2017
Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 116 раз
1 Май, 2017

Что означает выражение «участие души в намазе»? Ислам в вопросах
1 Май, 2017

Замминистра Саудовской Аравии считает Меркель образцом для саудовских женщин
1 Май, 2017

Сегодня отмечается мовлуд кербалинского знаменосца
1 Май, 2017

Противостояние в Судане: 12 убитых
30 Апрель, 2017

Сегодня мовлуд имама Хусейна (а)
29 Апрель, 2017
В результате теракта в центре Багдада погибли шесть человек
29 Апрель, 2017

Президент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобией
29 Апрель, 2017

ВВС Турции уничтожили 89 террористов на севере Ирака и Сирии
29 Апрель, 2017

Гаджи Шахин Гасанлы: "Какое довольство ждет Аллах от человека?" Короткая проповедь
29 Апрель, 2017

Что означают псевдонимы «Сигатуль-ислам» и «Сигатуль-мухаддисин», и кому они присвоены? Ислам в вопросах
29 Апрель, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com