В Турции за неделю уничтожили 38 террористов

За последнюю неделю в результате антитеррористических операций в Турции уничтожены 38 террористов, в том числе ряд главарей PKK.

Как передает islam.az со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает МВД Турции.

11 террористов PKK сложили оружие и сдались властям, еще 16 задержаны.

В целом по стране, было организовано 579 операций против предполагаемых террористов.

По подозрению в связях с террористами ДЕАШ задержаны 43 человека.

В то же время, по подозрению в связях с террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ) задержаны 2331 человек.