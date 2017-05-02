Режим прекращения огня был нарушен 110 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы (3 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Паравакар, Вазашен Иджеванского района, в селе Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, Алибейли, Агдам, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Джевахирли, Баш Гервенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джабраилского районов.