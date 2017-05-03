В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть жертвы

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе американского посольства, сообщает islam.az со ссылкой на агентство Рейтер.

МВД Афганистана сообщило о гибели не менее восьми мирных жителей. Ранее стало известно о четырех погибших и 22 пострадавших в результате взрыва.

ЧП произошло неподалеку от поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". Телеканал TOLOnews со ссылкой на своего репортера отмечает, что взрыв осуществил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил. По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва был транспорт коалиции альянса.