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Президент о сотрудничестве между мусульманскими странами

3 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсефа аль-Усаймина.

Как сообщает islam.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подчеркнув, что связи с Организацией исламского сотрудничества составляют важную часть нашей внешней политики, и Азербайджан является очень активным членом данной организации, Президент Ильхам Алиев отметил, что в последние годы в нашей стране на уровне министров был проведен ряд важных мероприятий, связанных с деятельностью этой структуры. Глава государства отметил, что Азербайджан активно участвует в борьбе с исламофобией.

«Солидарность и сотрудничество между мусульманскими странами - одни из важнейших вопросов, стоящих на повестке дня нашей политики, и наши инициативы в этом направлении служат одной благородной цели - делу дальнейшего сближения мусульманских стран друг с другом в политической, экономической и других сферах», - сказал Президент Ильхам Алиев. Подчеркнув, что Азербайджан всегда был солидарен с братскими мусульманскими странами в международных организациях, в частности, в Организации Объединенных Наций, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что Организация исламского сотрудничества, в свою очередь, оказывает сильную поддержку Азербайджану.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что принятие на последнем Саммите Организации исламского сотрудничества решения о создании контактной группы в связи с агрессией Армении против Азербайджана и справедливая позиция организации относительно конфликта высоко оцениваются нашим народом. Эта позиция играет важную роль в создании прочных основ связей между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества. Глава государства выразил уверенность в том, что связи нашей страны с этой организацией будут и дальше укрепляться как на двустороннем, так и международном уровне.

Президент Ильхам Алиев отметил, что объявление этого года в Азербайджане «Годом исламской солидарности» и проведение в ближайшие дни Игр исламской солидарности еще более усилят единство между мусульманскими странами и народами.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф аль-Усаймин сказал: «Азербайджан является важнейшим членом Организации исламского сотрудничества и исламской семьи в области сотрудничества в политической, экономической, культурной, социальной и молодежной сферах. Это очень важно. Процессы развития и толерантность в Азербайджане являются примером в исламском мире. Увиденные мною в Баку благоустройство, зеленые насаждения и чистота восхитили меня. Азербайджан - очень красивая страна».


Опубликовано:3 Май, 2017  11:30, ]]>Печать]]>
 
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