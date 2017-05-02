Читатель спрашивает: Согласно Корану, в Раю мужчин ждут гурии. А что ожидает женщин?

В Коране говорится о благах, предусмотренных для верующих в Раю, в том числе о красивых гуриях: «Их женами будут черноокие, большеглазые девы, подобные сокрытым жемчужинам» (Вагиа, 22-23)

В то же время, в Коране отмечается, что если оба супруга будут вознаграждены Раем, то они будут там проживать совместно: «сады Эдема, в которые они войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут входить к ним через любые врата» (Рад, 23).

Имеются предположения, что, если муж женщины, попавшей в Рай, будет отправлен в Ад, то ей будет предложено выйти замуж за одного из мужчин в Раю. Также имеются предположения о том, что женщины смогут выйти за существ, именуемых «гылман».