В Сирии погиб российский военный советник

Российский военный советник подполковник Алексей Бучельников погиб в Сирии при обстреле боевиками одного из подразделений правительственных войск. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны.

Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников. В его задачу входило обучение личного состава артиллерийских подразделений сирийской армии.

Во время занятия по боевой подготовке подразделение обстрелял снайпер боевиков, подполковник Бучельников получил смертельное ранение.

Российского военного посмертно представили к государственной награде.

В апреле от рук террористов в Сирии погибли трое российских военных. Майор Сергей Бордов был смертельно ранен при атаке боевиков на военный гарнизон, еще два российских военных инструктора погибли в результате нападения террористов.