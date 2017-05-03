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Глава ООН призвал прекратить «гонения на журналистов»

В послании по этому поводу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить «гонения на журналистов».

Как сообщает islam.az со ссылкой на официальный сайт ООН, он подчеркнул, что свобода печати – залог мира и справедливости.

Антониу Гутерриш отметил, что журналисты часто рискуют своей жизнью с тем, чтобы донести правду, предоставить слово самым обездоленным людям в опасных местах. Из-за этого работники СМИ нередко становятся жертвами гнусной клеветы и сексуального насилия, их арестовывают, калечат и даже убивают.

«Необходимо, чтобы лидеры защищали свободу СМИ. Без этого нам не покончить с засильем дезинформации. Но также необходимо, чтобы за право на правду выступал каждый из нас», - сказал глава ООН.

«Если мы будем защищать журналистов, то их репортажи смогут изменить этот мир», - добавил глава ООН.

Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню свободы печати.

Одно из них пройдет под эгидой ЮНЕСКО в Ташкенте. Совместно с Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации Узбекистана ЮНЕСКО проведет ток-шоу, на котором будут обсуждаться такие темы, как качественная журналистика и важность использования аналитических и критических подходов в подготовке информационных материалов.


Опубликовано:3 Май, 2017  12:26, ]]>Печать]]>
 
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