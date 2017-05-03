ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Начинается месяц Шабан Начинается месяц Шабан
Деяния месяца Шабан Деяния месяца Шабан
В Турции арестован террорист, подозреваемый в убийстве 278 человек В Турции арестован террорист, подозреваемый в убийстве 278 человек
Гаджи Шахин: Гаджи Шахин: "Какое довольство ждет Аллах от человека?"
Чтец Корана умер во время публичного чтения Корана Чтец Корана умер во время публичного чтения Корана

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Май.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

В Турции арестован террорист, подозреваемый в убийстве 278 человек

Задержан Гаджи Турмак, подозреваемый в участии в террористических актах на территории 59 провинций Турции, и изготовлении взрывчатого вещества, использованного в этих террористических актах.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Haber7, террориста в иракском городе Арбиль задержала группа, состоящая из бойцов войск специального назначения Вооруженных сил и сотрудников Национальной разведывательной организации Турции.

Сообщается, что организованные Г. Турмаком преступления унесли жизни 278 человек. Он возглавлял группировку ТАК, считающуюся крылом террористической организации РПК.


Опубликовано:3 Май, 2017  20:38, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
3 Май, 2017
Главарь "Боко харам" ранен в результате авиаударов в Нигерии
3 Май, 2017
Путин: Отношения России и Турции приобретают особый статус и восстанавливаются в полном объеме
3 Май, 2017
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограничения
3 Май, 2017
Глава ООН призвал прекратить «гонения на журналистов»
3 Май, 2017
Иран направит еще больше военных советников в Сирию

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
3 Май, 2017
В Турции арестован террорист, подозреваемый в убийстве 278 человек
3 Май, 2017
Главарь "Боко харам" ранен в результате авиаударов в Нигерии
3 Май, 2017

Путин: Отношения России и Турции приобретают особый статус и восстанавливаются в полном объеме
3 Май, 2017
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограничения
3 Май, 2017
Глава ООН призвал прекратить «гонения на журналистов»
3 Май, 2017
Иран направит еще больше военных советников в Сирию
3 Май, 2017
В Сирии погиб российский военный советник
3 Май, 2017

Согласно Корану, в Раю мужчин ждут гурии. А что ожидает женщин? Ислам в вопросах
3 Май, 2017

"Солидарность между мусульманскими странами - одни из важнейших вопросов"- Президент
3 Май, 2017
В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть жертвы
3 Май, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 119 раз
2 Май, 2017
По меньшей мере 10 человек погибли при нападении ИГ на лагерь ВС Ирака
2 Май, 2017
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста ИГ
2 Май, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 110 раз
2 Май, 2017

В Турции за неделю уничтожили 38 террористов
2 Май, 2017
В результате нападения на патруль сотрудников полиции Египта погибли трое полицейских
2 Май, 2017

Террористы атаковали лагерь талибов в Афганистане: 31 убитый
2 Май, 2017
Трамп примет Аббаса в Белом доме
2 Май, 2017

Когда можно постричь новорожденного ребенка? Ислам в вопросах
2 Май, 2017

Сегодня мовлуд имама Зейнулабидина (а)
2 Май, 2017

В мавзолее Хомейни президент Ирана был встречен протестом
2 Май, 2017

The Telegraph: Три сотни граждан Великобритании занимают высокие посты в группировке ИГ
1 Май, 2017

Начались азербайджано-турецкие совместные тактические учения ВИДЕО
1 Май, 2017

В Индонезии умер предположительно старейший житель планеты
1 Май, 2017

Движение ХАМАС исключит пункт об уничтожении Израиля из своей программы
1 Май, 2017

Меркель отказалась надеть хиджаб на встрече с королем Саудовской Аравии
1 Май, 2017
Полиция Стокгольма расследует поджог в крупнейшей шиитской мечети страны
1 Май, 2017

Исполняющий нашид террорист: до и после ВИДЕО
1 Май, 2017

Коалиция признала вину в гибели сотен мирных жителей в Ираке и Сирии
1 Май, 2017
В Баку задержали похитителя оград с кладбищ
1 Май, 2017
Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 116 раз
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com