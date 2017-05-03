В Турции арестован террорист, подозреваемый в убийстве 278 человек

Задержан Гаджи Турмак, подозреваемый в участии в террористических актах на территории 59 провинций Турции, и изготовлении взрывчатого вещества, использованного в этих террористических актах.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Haber7, террориста в иракском городе Арбиль задержала группа, состоящая из бойцов войск специального назначения Вооруженных сил и сотрудников Национальной разведывательной организации Турции.

Сообщается, что организованные Г. Турмаком преступления унесли жизни 278 человек. Он возглавлял группировку ТАК, считающуюся крылом террористической организации РПК.