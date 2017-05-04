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Египетская армия уничтожила 18 боевиков на Синае

Вооруженные силы Египта провели масштабную операцию против террористического подполья в центральной части Синайского полуострова, уничтожив 18 боевиков.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий 3-й полевой армией генерал-майор Мухаммед Раафат.

По его словам, во время рейдов, которые проходили в районе труднодоступного горного массива Эль-Халяль, были задержаны 32 подозреваемых в поддержке экстремистов. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков, а также 29 заминированных мотоциклов, которые были снаряжены радикалами для совершения атак.

Горы Эль-Халяль использовались ранее боевиками в качестве укрытия и плацдарма для нападений на Северном Синае.


Опубликовано:4 Май, 2017  08:29, ]]>Печать]]>
 
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