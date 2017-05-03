Читатель спрашивает: Как выполняется намаз покаяния?

В книгах молитв приводится намаз, который желательно выполнять в первое воскресенье месяца зильгада. Этот намаз очень полезен для прощения грехов. В некоторых этот намаз именуется «намазом покаяния». Он состоит из 4-х рукатов, и выполняется как два намаза в 2 руката. В первом рукате после суры «Фатиха» трижды читается сура «Ихлас», по 1 разу – «Фалаг» и «Нас». После завершения намаза 70 раз произносится покаяние, а затем этот зикр: «Ла ховла ва ла гуввата илла билляхиль-Алиййуль-Азим». После произносится следующая молитва: «Йа Азизу йа Гаффар. Игфир-ли зунуби ва зунуба джамииль-муминина валь-муминат. Фаиннаху ла йагфируз-зунуба илла ант» (О, всепрощающий Аллах! Прости мои грехи, а также все грехи верующих мужчин и женщин. Потому что никто кроме Тебя не способен прощать грехи).

Этому намазу Пророка (с) обучил ангел Джабраиль (а) в ночь Вознесения (Сеййид ибн Тавус. «Игбал аль-амаль», стр.614).