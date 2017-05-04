Армия Ирака открыла новый фронт против ИГ в Мосуле

Вооруженные силы Ирака, ведущие бои за освобождения города Мосул от террористической группировки ИГ, открыли новый фронт.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из иракских военных командиров. По его информации, силы безопасности с северо-востока начали наступление на зону внутри Мосула, остающуюся под контролем экстремистов, передает islam.az.

Наземная фаза операции по освобождению города от ИГ началась 17 октября прошлого года. В конце января командование объявило о восстановлении полного контроля над Восточным Мосулом. 19 февраля премьер-министр Хейдар аль- Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В начале марта армия Ирака перекрыла последний путь для возможного отхода боевиков - трассу между Мосулом и Талль-Афаром.