Международная федерация баскетбола разрешила спортсменам играть в хиджабах

Международная федерация баскетбола (FIBA) внесла изменения в правила, разрешив игрокам выходить на матчи в головных уборах, в том числе в хиджабах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, в соответствии с поправкой, принятой в четверг на заседании центрального бюро FIBA в Гонконге, игрокам разрешили надевать головные уборы. Головной убор должен быть белого, черного или цвета формы. При этом головной убор не должен прикрывать какую-либо часть лица и не должен представлять опасность получения повреждения для игрока и других баскетболистов.