В пустыне иракской провинции Анбар погибли десятки семей беженцев

Беженцы из провинции Анбар сотнями гибнут в пустынных районах, сообщают представители суннитских племен Ирака.

Как передает islam.az со ссылкой на ФАН, целые семьи пытаются выбраться из районов Ирака, контролируемых боевиками террористической группировки ИГ. Часто их путь лежит через пустыню в 350 километров, которая граничит с Сирией и Турцией. Практически никому из беженцев не удается ее пересечь, семьи гибнут от голода и холода или от оружия игиловцев. Боевики казнят каждого, кто пытается уйти на территории, подконтрольные правительственным войскам.

Сунниты обратились к премьер-министру Ирака с просьбой освободить соседний район Аль-Каим для того, чтобы спасти оставшихся в пустыне беженцев. Ранее правозащитники сообщили, что во время военной операции по освобождению Анбара и Ниневии без вести пропало более тысячи человек.