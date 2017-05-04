Саудовское телевидение «пририсовало» Ангеле Меркель хиджаб

Канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая не стала соблюдать дресс-код и покрывать голову платком во время визита в Саудовскую Аравию, все-таки надели на голову хиджаб, однако сделали это с помощью новейших технологий.

Как передает islam.az со ссылкой на Islam-today, саудовское телевидение, освещавшее визит германского лидера в королевство, буквально пририсовало ей пиксельный хиджаб, чтобы не смущать зрителей.

Так, жители Саудовской Аравии не узнали о том, что с королем Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом Меркель предпочла не надевать на голову платок, как того требует местный этикет.

Стоит отметить, что Меркель – не единственный высокопоставленный политик, не пожелавший соблюдать дресс-код мусульманского королевства.

Ранее так же поступили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывшая первая леди США Мишель Обама.