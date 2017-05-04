В Ираке нашли тренировочный лагерь, где детей учили казнить пленных

После того, как правительственные войска выбили террористов из района населенного пункта Хатра в Ираке, был найден тренировочный лагерь ИГ, в котором детей готовили к участию в террористической деятельности.

Как передает islam.az со ссылкой на Islam-today, сообщается, что в лагере несовершеннолетних усиленно обрабатывали террористической пропагандой и учили обезглавливать пленников, тренируя «умения» на манекенах.

Как сообщил в беседе с иракскими СМИ один из солдат иракской армии по имени Ахмет, целью лагеря было обучение детей тому, как нужно убивать людей.

«Боевики ИГ показывали детям, как пользоваться ножом, отрезая голову манекену, чтобы потом они могли проделать то же самое с настоящими людьми», - отметил военнослужащий в интервью для СМИ.