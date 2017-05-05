Генсек ОИС: «Мы пропагандируем мировую культуру»

«Этот форум является важным ответом на глобальные вызовы».

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, об этом на официальной церемонии открытия IV Всемирного форума межкультурного диалога заявил генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин.

Генсек сказал, что они пропагандируют мировую культуру: «Мы стараемся еще больше укрепить единство между народами. Мы должны стараться повысить уровень общественной информированности. Я очень рад, что и ОИС подключилась к этому процессу. Мы против междоусобиц, экстремизма, пропагандируем культуру. ОИС и впредь будет продолжать оказывать поддержку диалогу между религиями и цивилизациями».