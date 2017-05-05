У России есть доказательства того, что химатака на Хан-Шейхун была провокацией

У России есть неопровержимые доказательства, что события в Хан-Шейхуне являются провокацией, заявил спецпосланник президента, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

"Это чистой воды провокация со стороны лиц и структур, которые не заинтересованы в достижении мира на сирийской земле. Но, к сожалению, все наши объяснения, доводы, попытки доказать натыкаются на полное непонимание со стороны Запада", — сказал Лаврентьев журналистам.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, он добавил, что российская сторона будет продолжать пытаться убедить западные страны изменить свою позицию по отношению к правительству Сирии.

Четвертого апреля сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Запад обвинил в химатаке правительственные войска. Дамаск отверг эти обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляют, что никогда не применяли химоружие ни против мирных граждан, ни против террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Москва призывает воздержаться от безосновательных обвинений Дамаска и настаивает на тщательном расследовании инцидента в Идлибе.