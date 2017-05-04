Ананас… на баклажанном кусте? (Новая рубрика)

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию первую статью нашей новой рубрики "Простите за беспокойство". В этой рубрике мы в очень краткой форме будем затрагивать злободневные проблемы нашего общества, наши общие "болячки", которые знакомы каждому.

Иногда наша оценка происходящих в обществе событий основывается чисто на законах инерции. Забываем, что эти законы имеют силу лишь для материалистического мира. А для нравственных процессов они вряд ли пригодны… Например, иногда возмущаемся, удивляемся происходящему, и восклицаем: «Ну как же так можно? Пожилой человек, и вдруг такое!» Действуем по инерции, нас вводят в заблуждение седина и возраст антигероя. Мы, почему то забываем, что баклажанный куст не может плодоносить ананасами, лепестками роз, арбузами. Максимум, на что он способен, - это баклажаны. Как бы они не были качественны, вкусны, но… баклажаны. И все! Мы же ждем иного. Если человек всю свою юность, молодость, зрелость, наконец старческие годы провел в бесчинствах, невежестве, бесстыдстве, ни разу не вспомнил об Аллахе, то, простите, какую чудодейственную силу могут иметь его седые волосы, его морщины? Баклажан, он и есть баклажан, и весной, и летом, и осенью, когда загнивает и превращается в составную часть круговорота веществ в природе. Не надо ждать чести от бесчестного, совести от бессовестного, великодушия от низкого человека, не надо путать мудрого аксакала с существом, у которого годы «выкрали» былую стать и набросили на прическу белый налет.