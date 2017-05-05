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В боях за уезд в Афганистане за сутки ликвидированы и ранены до 100 талибов

За прошедшие сутки правительственные силы Афганистана в боях за уезд Зебак провинции Бадахшан, на северо-востоке страны ликвидировали и ранили до 100 боевиков группировки "Талибан", сообщил местным СМИ губернатор провинции Файсал Бекзод.

По его словам, среди убитых и раненных экстремистов есть иностранные граждане,  передает islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

Операция правительственных сил началась при поддержке авиации накануне, после того как на прошлой неделе уезд Зебак был захвачен талибами.

Бекзод отметил, что в ходе операции правительственные силы вывели из строя три единицы бронетехники противника, освободили несколько селений уезда.

"Операция продолжится до полного освобождения территории уезда от боевиков. Правительственные силы планируют развивать наступление на уезды Вардудж и Ямган, которые находятся под контролем экстремистов уже второй год", - заявил губернатор.


Опубликовано:5 Май, 2017  16:25, ]]>Печать]]>
 
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