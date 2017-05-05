США усилили поддержку курдских боевиков

США поставили курдским боевикам дополнительно 48 военных транспортных средств, а также отправили 250 военнослужащих, что свидетельствует об усилении их поддержки, сообщает в пятницу агентство Anadоlu.

Как сообщили местные источники агентства, американская автоколонна проследовала через КПП Семалка на иракско-сирийской границе и прибыла в район Маликийе сирийского города Хасеке.

Отмечается, сразу после после авиаудара ВВС Турции по позициям курдов в районе Карачох на сирийско-турецкой границе на прошлой неделе, США отправили курдам 22 фуры с оружием и боеприпасами, а также транспортные средствам, передает islam.az.

По информации агентства, формирования сирийских курдов наносят удары по подразделениям ВС Турции противотанковыми ракетами американского производства TOW.