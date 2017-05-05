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Лавров: Российская база в Армении готова к борьбе против ИГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал добить группировку "Исламское государство", несмотря на то, что террористы не хотят сдаваться.

Как передает islam.az, об этом он рассказал в интервью телеканалу "Мир 24".

По его словам, силовые подразделения стран-членов ОДКБ находятся в постоянной готовности к действию.

"Готовы и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Кыргызстане и Армении. Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.


Опубликовано:5 Май, 2017  18:31, ]]>Печать]]>
 
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