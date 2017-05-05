Лавров: Российская база в Армении готова к борьбе против ИГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал добить группировку "Исламское государство", несмотря на то, что террористы не хотят сдаваться.

Как передает islam.az, об этом он рассказал в интервью телеканалу "Мир 24".

По его словам, силовые подразделения стран-членов ОДКБ находятся в постоянной готовности к действию.

"Готовы и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Кыргызстане и Армении. Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.