Читатель спрашивает: Можно ли хоронить покойника в гробу?

Хоронить покойника в гробу не считается грехом и подобное захоронение верно. Согласно ахли-сунне, это нежелательное деяние. Из шиитских ученых захоронение в гробу также дозволительным, но нежелательным считал видный шиитский ученый 19 века Шейх Мухаммад Хасан Наджафи Исфахани («Джавахир аль-калям», т.4, стр.291).

Из современных ученых фетвы о дозволенности подобного издали аятолла Систани и Макарим Ширази.

Но даже если захоронение будет происходить в гробу, покойника следует расположить в нем на правом боку, лицом к кибле.

Отметим, что разрешение на захоронение в гробу вступает в силу в основном при крайней необходимости.