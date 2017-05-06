США продадут саудитам оружия на миллиарды

США планируют заключить многомиллиардные контракты по поставкам вооружений Саудовской Аравии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников агентства, возможные сделки с Lockheed Martin Co включают поставки систем противоракетной обороны США THAAD стоимостью порядка миллиарда долларов. Также обсуждается покупка у компании систем программного обеспечения C2BMC, предназначенных для контроля и управления боевыми действиями.

Как сообщается, США также рассматривают возобновление переговоров о покупке четырех многоцелевых надводных боевых кораблей стоимостью 11,5 миллиардов, которые были приостановлены при Бараке Обаме. По словам источника, существует большая вероятность заключения данной сделки.