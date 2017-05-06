В зонах деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня

Режим прекращения огня в четырех предполагаемых зонах деэскалации в Сирии должен наступить в субботу 6 мая в рамках вступившего в силу астанинского меморандума.

Как сообщил накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, самая большая зона деэскалации расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Данную территорию, по оценкам Минобороны РФ, контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек, передает islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

Зоны также образованы в провинции Хомс ( 3 тыс. боевиков), Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.

Действия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в данных районах Сирии прекращены с 1 мая текущего года.

Вдоль границ зон деэскалации планируется создать полосы безопасности, включающие контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Ими будут управлять страны-гаранты (Россия, Турция и Иран).

Рудской отметил, что Меморандум не означает прекращения борьбы с "джихадистами" из ИГ и Джабхат ан-Нусры на территории Сирии. Высвободившиеся в результате установления зон деэскалации силы правительственных войск сирийской армии будут направлены для продолжения наступления против формирований ИГ в центральной и восточной части Сирии, и освобождению районов вдоль реки Евфрат при поддержке ВКС России.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов в минувшую пятницу сообщил, что по нарушителям меморандума могут открывать огонь.

"В первую очередь, будет проведено тщательное расследование, по результатам которого будет приниматься решение о мерах воздействия в отношении нарушителей, не исключающее подавление огневыми средствами", - сказал Гаджимагомедов журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о мерах воздействия на нарушителей меморандума.

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии был подписан Россией, Турцией и Ираном 4 мая в рамках встречи в Астане. "Создание зон деэскалации и зон безопасности - это временная мера, срок действия которой составит 6 месяцев. Она будет автоматически продлена на основе консенсуса стран-гарантов", - отмечается в меморандуме.

"Внутри зон деэскалации любые столкновения между конфликтующими сторонами (правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, которые присоединились и присоединятся к режиму прекращения огня) с использованием любых видов оружия, включая летательные аппараты, будут прекращены", - гласит документ.

Кроме того, в зоны деэскалации будет предоставлен быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ; созданы условия для доставки медицинской помощи для местного населения и для удовлетворения базовых нужд гражданских; будут созданы условия для безопасного и добровольного возвращения беженцев и вынужденных мигрантов внутри страны, отмечается в меморандуме.