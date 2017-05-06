"Талибан" захватил один из уездов на севере Афганистана

Боевики радикальной группировки "Талибан" установили контроль над одним из уездов в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя местного совета.

По данным телеканала, боевикам удалось захватить уезд Калайи-Зал в субботу утром после ожесточенных столкновений с силами безопасности Афганистана, происходивших в течение последних двух дней.

Член совета провинции Сайед Асад Садат сообщил, что информации о жертвах и пострадавших пока не поступало, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

В конце апреля "Талибан" объявил о начале "весеннего наступления" в Афганистане.