Читатель спрашивает: Как поступить, чтобы молитвы были приняты?

Существуют некоторые важные условия, способствующие принятию молитв. О них подробно написано в соответствующих источниках. Вкратце можно отметить, что человек должен постараться следовать указаниям и запретам Аллаха. Он должен отзываться на призывы Аллаха, чтобы и Всевышний ответил на его призывы. Во-вторых, человек должен питаться дозволенной пищей, не должен попирать чужие права. В-третьих, молитва должна быть произнесена искренне. Рекомендуется начинать молитву восхвалением Аллаха, славатами Пророку и Ахли-бейту. Во время молитвы человек должен вспомнить свои прегрешения, покаяться. Кроме того, молитва может быть принята, если будет произнесена в святых местах (мечети, усыпальницы), а также в благословенное время (после утреннего намаза, во время дождя, при звучании азана и т.д.).