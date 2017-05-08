Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 111 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы, 111 раз нарушили в течение суток режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщает islam.az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Вазашен, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Бала Джафарли, Гызылгаджылы, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Шыхлар, Ширванлы, Кенгерли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.