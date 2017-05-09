Трамп продлил на год санкции против Йемена

Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил на год санкции в отношении ряда представителей правительства Йемена.

Как передает islam.az, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"16 мая 2012 года президент США исполнительным указом 13611 ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с необычайной и экстраординарной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов из-за действий ряда членов правительства Йемена и других лиц", — говорится в письме Трампа на имя руководителей американского конгресса.

В нем указывается, что "эти действия угрожают миру и безопасности в Йемене, в том числе путем создания помех политическому процессу в стране и реализации мирных соглашений от 23 ноября 2011 года между властями и оппозицией, которые предоставили возможность добиться мирного перехода власти".

"По этой причине я продлеваю данный режим на один год", - отметил президент.