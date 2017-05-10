Армяне, используя минометы, нарушили режим прекращения огня 120 раз

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя 82-мм минометы (7 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 120 раз. Об этом сообщает islam.az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Мезем Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабекского районов.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Ширванлы, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.