Читатель спрашивает: Мясо каких птиц пригодно к употреблению в пищу, а каких – нет?

О том, мясо каких животных и птиц дозволено употреблять в пищу, подробно описано в книгах по шариату. В общем же, следует учесть, что мясо птиц, которые парят в воздухе больше, нежели машут крыльями, - харам. Например, такие птицы, как орел, сокол, сова, взмахнув пару раз крыльями, затем длительное время парят в воздухе. Однако птицы, мясо которых дозволено употреблять в пищу, больше машут крыльями. Также запрещено употреблять в пищу мясо хищных птиц.