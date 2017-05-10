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В Средиземном море пропали без вести 245 беженцев

В результате крушения в Средиземном море двух судов с беженцами погибли или пропали без вести 245 человек, спасены только 50 человек.

Как передает islam.az со ссылкой на Anadolu об этом сoобщила журналистам официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Сесиль Пуйи.

По ее словам, с начала года в Средиземном море погибли более 1300 беженцев, пытавшихся перебраться в Европу.

Пятого мая в Средиземном море затонуло судно с беженцами. В результате крушения без вести пропало 82 человека, 50 спасенных беженцев доставлены на Сицилию, сказала представитель УВКБ ООН.

Седьмого мая судно, на борту которого находились 170 беженцев, затонуло у берегов Ливии. В результате 163 человека числятся пропавшими без вести, спасены только семь беженцев, сказала Пуйи.


Опубликовано:10 Май, 2017  10:54, ]]>Печать]]>
 
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