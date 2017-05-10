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Эрдоган и Трамп обсудят поставки оружия сирийским курдам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудит, в частности, поставки оружия сирийским курдам. Об этом во время визита в Черногорию заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

"Каждая единица оружия, передаваемая сирийским курдам, является угрозой для Турции, и американская администрация прекрасно знает нашу позицию в отношении СНС. Мы ранее уже говорили, что переданное СНС оружие мы находили у членов ПКК", - цитирует министра телеканал Haber Turk.

По его словам, "СНС и ПКК - это одна и та же организация под разными названиями".

Говоря о перспективах операции по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство", Чавушоглу указал, что "только арабские формирования из "Сил демократической Сирии" должны входить в Ракку", а из операции должны быть "исключены курдские формирования".

"Ракка - это на 99% суннитско-арабский город. И нам необходимо крайне тщательно спланировать будущее городов внутри Сирии. Если мы выступаем за территориальную целостность Сирии, то нам нельзя делать ошибок", - сказал Чавушоглу.

Министр указал, что "все эти темы президенты Турции и США обсудят во время встречи в середине мая".

Эрдоган намерен прибыть в Вашингтон с двухдневным визитом 16 мая.


Опубликовано:10 Май, 2017  15:51, ]]>Печать]]>
 
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