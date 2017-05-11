ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
УМК объявило дату начала месяца Рамазан УМК объявило дату начала месяца Рамазан
Можно ли хоронить покойника в гробу? Можно ли хоронить покойника в гробу?
Верно ли, что человек, убивший животных, в которых превратились люди, обязаны совершить гусль? Верно ли, что человек, убивший животных, в которых превратились люди, обязаны совершить гусль?
Ананас… на баклажанном кусте? (Новая рубрика) Ананас… на баклажанном кусте? (Новая рубрика)
Как поступить, чтобы молитвы были приняты? Как поступить, чтобы молитвы были приняты?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Май.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Точка зрения

Поддержка инициативе Президента от «Саммита Молодых Лидеров»

Сегодня в Баку начал свою работу «Саммит Молодых Лидеров» стран ОИС.

Согласно решению Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) о реализации специальной молодежной программы приуроченной к 4-ым «Исламским Играм Солидарности» в Азербайджане и направленной на развитие и укрепление солидарности молодежных движений среди стран ОИС, в Баку начал свою работу «Саммит Молодых Лидеров – Международной Модели ОИС», организаторами которого являются Министерство Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики и Молодежный Форум ОИС за Диалог и Сотрудничество. Саммит, где представлены около 100 молодых лидеров и будущих дипломатов из 35 стран-членов ОИС, продлится 2 дня.

На церемонии открытия приветственными речами выступили Министр Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики Азад Рагимов, председатель Молодежного Форума ОИС, посол Эльшад Искендеров, Верховный Представитель ООН по Альянсу Цивилизаций Насер Абдулазиз Аль-Насер, Главный Координатор по Общественной Дипломатии при Кабинете Министров Турции Али Осман Озтурк, председатель Государственного Комитета по Проблемам Семьи, Женщин и Детей Хиджран Гусейнова, Генеральный Секретарь Федерации Исламских Игр Солидарности Фейсал Аль-Насир, Главный Директор Цетра Экономических и Социальных Исследований ОИС Муса Кулаклыкая и ректор Университета «Богазичи» (Босфор) профессор Мехмет Озкан, а также было зачитано  обращение генерального секретаря ОИС Юсифа Аль-Усеймина участникам мероприятия.

Министр Молодежи и Спорта, Азербайджанской Республики Азад Рагимов проинформировав участников о проведения национальных этапов программы «ОИС Модель-Азербайджан» в сотрудничесте с Молодежным Форумом ОИС, где за последние годы приняли участие около 1000 студентов, об организации конференции министров Молодежи и Спорта ОИС в Азербайджане в 2018 году качестве принимающей страны отметил, все это является примером того как президент Азербайджанской Республики придает особое значение сотрудничеству, направленному на интеллектуальное развитие мусульманской молодежи на национальном и международном уровнях.

В обращении генерального секретаря ОИС Ю.Ал-Усеймина, в котором выражена благодарность Первому Вице-Президенту Азербайджана и председателю Организационного Комитета 4-ых Исламских Игр Солидарности Мехрибан Алиевой отмечено, что проведение этого Cаммита накануне Исламских Игр Солидарности, фактически свидетельствует об особой значимости, придаваемой как физическому, так и интеллектуальному развитию молодежи в ареале ОИС. В этом обращении также отмечено важность решения, принятого в прошлом году на конференции министров иностранных дел стран ОИС о передаче функции Секретариата по осуществлению межправительственной молодежной политики ОИС Молодежному Форуму ОИС, созданному по инициативе президента Азербайджанской Республики, что будет играть важную роль в реализации эффективного сотрудничества в молодежной сфере среди мусульманских стран, а также развитию здорового молодого поколения с широким кругозором.

Председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искендеров в своей речи отметил, что благодаря симуляционным играм Модели ОИС, проведенным в более 70 университетах мира, где приняли участие десятки тысяч молодых лидеров и будущих дипломатов, эта программа фактически превратилась в современное интеллектуальное движение. «Накануне Бакинского Саммита, представители этого движения в качестве международной общественной поддержки инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2017-го года  Годом Исламского Солидарности, выступили с предложением об учреждении Дня Молодежи Исламского Мира начиная с 2017 года» - отметил Э.Искендеров в своей речи.

Он также отметил что, данное предложение принято Правлением Молодежного Форума ОИС, и решение Форума о проведении Дня Молодежи стран ОИС каждый год 3-го сентября, в день учреждения Молодежного Форума ОИС, именно под девизом «Исламская Солидарность в Действии», будет рассмотрено на собрании Постоянного Совета Министров Молодежи стран ОИС, которая будет проведена 12 мая в Баку.

Верховный Представитель ООН по Альянсу Цивилизаций Насер Абдулазиз Аль-Насер в своей речи отметил важность видения и проделанную работу Первым Вице-Президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой направленных на развитие молодежи.

Другие выступавшие на церемонии открытия Бакинского Саммита выразили свою глубокую благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, в качестве главы принимающей страны за поддержку этой программе, направленной на солидарность и интеллектуальное развитие молодежи в ареале ОИС. Также было отмечено, что проведение Молодежного Саммита как официального молодежного мероприятия 4-ых Исламских Игр Солидарности, проведение мероприятий в рамках Года Исламской Солидарности, объявленного в Азербайджане, являются важными шагами этой страны, направленными на усиление мусульманской солидарности, предотвращение радикализации молодежи и борьбу с такими возрастающими в мире негативными тенденциями как исламофобия.

Завтра, на заключительном заседании Саммита, где принимают участие 100 будущих дипломатов, являющиеся победителями конкурсов, проведенных клубами ОИС Модель среди 70 университетов в 35 странах ОИС, руководители международных организаций, высокие представители ООН и ОИС, ректоры вузов и известные научные деятели из стран ОИС, государственные представители Азербайджана и Турции, будут награждены команды победители, объявлены принятые решения, а также будет принята Бакинская Декларация.


Опубликовано:10 Май, 2017  17:17, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
11 Май, 2017
Деяния 15-ой ночи (ночи Бараат) месяца шабан
9 Май, 2017
Турецкий министр вылетел в США за Гюленом
5 Май, 2017
Ананас… на баклажанном кусте? (Новая рубрика)
4 Май, 2017
"Пусть дети растут здоровыми: советы врача молодым родителям" -2
3 Май, 2017
Президент о сотрудничестве между мусульманскими странами

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
11 Май, 2017

Антитеррористическая операция против ИГИЛ в Германии: есть арестованные
11 Май, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 120 раз
11 Май, 2017

Как должен поступить человек, забывший во время намаза количество совершенных земных поклонов? Ислам в вопросах
11 Май, 2017

Деяния 15-ой ночи (ночи Бараат) месяца шабан
11 Май, 2017
Трамп обсудит с Эрдоганом 16 мая борьбу с терроризмом
11 Май, 2017

В Сирии не менее 20 человек погибли при взрывах на складе боеприпасов ИГИЛ
10 Май, 2017

Минобороны Азербайджана: «Моссад» не сыграл какой-либо роли в разоблачении привлеченной к тайному сотрудничеству с врагом группы
10 Май, 2017

Международная поддержка инициативе Президента Азербайджана от «Саммита Молодых Лидеров» (ФОТОЛЕНТА)
10 Май, 2017
Эрдоган и Трамп обсудят поставки оружия сирийским курдам
10 Май, 2017
Хуситы согласились на переговоры с Саудовской Аравией
10 Май, 2017
NATO Əfqanıstanda hərbçilərinin sayını artıracaq
10 Май, 2017

В Средиземном море пропали без вести 245 беженцев
10 Май, 2017
Трамп уволил директора ФБР
10 Май, 2017

Мясо каких птиц пригодно к употреблению в пищу, а каких – нет? Ислам в вопросах
10 Май, 2017

Cто боевиков ИГ были ликвидированы в ходе ударов иракских истребителей
10 Май, 2017
Армяне, используя минометы, нарушили режим прекращения огня 120 раз
9 Май, 2017

Минобороны РФ опровергло данные о захвате и казни российского военного в Сирии
9 Май, 2017

Турецкий министр вылетел в США за Гюленом
9 Май, 2017
Трамп продлил на год санкции против Йемена
9 Май, 2017
Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 111 раз
9 Май, 2017

Как поступить, чтобы молитвы были приняты? Ислам в вопросах
9 Май, 2017

Взрыв в медресе в Афганистане унес жизни девяти человек
9 Май, 2017

Исполняется 72 года со дня Победы над фашизмом
8 Май, 2017

Возмущенные шахтеры напали на автомобиль президента Ирана Видео
8 Май, 2017

ЮНЕСКО: «Угроза экстремизма в Азербайджане сведена к нулю»

8 Май, 2017

Минобороны Ирана: Мы не оставим ни одного места в Саудовской Аравии в целостности, за исключением Мекки и Медины
8 Май, 2017

Не менее 80 мигрантов погибли в Средиземноморье
8 Май, 2017
Американские военные подтвердили ликвидацию главаря ИГ в Афганистане
8 Май, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 109 раз
8 Май, 2017

Можно ли во время гунута читать молитвы на азербайджанском языке? Ислам в вопросах
8 Май, 2017

В Азербайджане арестована группа военнослужащих, сотрудничавших с армянскими спецслужбами
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com