Поддержка инициативе Президента от «Саммита Молодых Лидеров»

Сегодня в Баку начал свою работу «Саммит Молодых Лидеров» стран ОИС.

Согласно решению Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) о реализации специальной молодежной программы приуроченной к 4-ым «Исламским Играм Солидарности» в Азербайджане и направленной на развитие и укрепление солидарности молодежных движений среди стран ОИС, в Баку начал свою работу «Саммит Молодых Лидеров – Международной Модели ОИС», организаторами которого являются Министерство Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики и Молодежный Форум ОИС за Диалог и Сотрудничество. Саммит, где представлены около 100 молодых лидеров и будущих дипломатов из 35 стран-членов ОИС, продлится 2 дня.

На церемонии открытия приветственными речами выступили Министр Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики Азад Рагимов, председатель Молодежного Форума ОИС, посол Эльшад Искендеров, Верховный Представитель ООН по Альянсу Цивилизаций Насер Абдулазиз Аль-Насер, Главный Координатор по Общественной Дипломатии при Кабинете Министров Турции Али Осман Озтурк, председатель Государственного Комитета по Проблемам Семьи, Женщин и Детей Хиджран Гусейнова, Генеральный Секретарь Федерации Исламских Игр Солидарности Фейсал Аль-Насир, Главный Директор Цетра Экономических и Социальных Исследований ОИС Муса Кулаклыкая и ректор Университета «Богазичи» (Босфор) профессор Мехмет Озкан, а также было зачитано обращение генерального секретаря ОИС Юсифа Аль-Усеймина участникам мероприятия.

Министр Молодежи и Спорта, Азербайджанской Республики Азад Рагимов проинформировав участников о проведения национальных этапов программы «ОИС Модель-Азербайджан» в сотрудничесте с Молодежным Форумом ОИС, где за последние годы приняли участие около 1000 студентов, об организации конференции министров Молодежи и Спорта ОИС в Азербайджане в 2018 году качестве принимающей страны отметил, все это является примером того как президент Азербайджанской Республики придает особое значение сотрудничеству, направленному на интеллектуальное развитие мусульманской молодежи на национальном и международном уровнях.

В обращении генерального секретаря ОИС Ю.Ал-Усеймина, в котором выражена благодарность Первому Вице-Президенту Азербайджана и председателю Организационного Комитета 4-ых Исламских Игр Солидарности Мехрибан Алиевой отмечено, что проведение этого Cаммита накануне Исламских Игр Солидарности, фактически свидетельствует об особой значимости, придаваемой как физическому, так и интеллектуальному развитию молодежи в ареале ОИС. В этом обращении также отмечено важность решения, принятого в прошлом году на конференции министров иностранных дел стран ОИС о передаче функции Секретариата по осуществлению межправительственной молодежной политики ОИС Молодежному Форуму ОИС, созданному по инициативе президента Азербайджанской Республики, что будет играть важную роль в реализации эффективного сотрудничества в молодежной сфере среди мусульманских стран, а также развитию здорового молодого поколения с широким кругозором.

Председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искендеров в своей речи отметил, что благодаря симуляционным играм Модели ОИС, проведенным в более 70 университетах мира, где приняли участие десятки тысяч молодых лидеров и будущих дипломатов, эта программа фактически превратилась в современное интеллектуальное движение. «Накануне Бакинского Саммита, представители этого движения в качестве международной общественной поддержки инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2017-го года Годом Исламского Солидарности, выступили с предложением об учреждении Дня Молодежи Исламского Мира начиная с 2017 года» - отметил Э.Искендеров в своей речи.

Он также отметил что, данное предложение принято Правлением Молодежного Форума ОИС, и решение Форума о проведении Дня Молодежи стран ОИС каждый год 3-го сентября, в день учреждения Молодежного Форума ОИС, именно под девизом «Исламская Солидарность в Действии», будет рассмотрено на собрании Постоянного Совета Министров Молодежи стран ОИС, которая будет проведена 12 мая в Баку.

Верховный Представитель ООН по Альянсу Цивилизаций Насер Абдулазиз Аль-Насер в своей речи отметил важность видения и проделанную работу Первым Вице-Президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой направленных на развитие молодежи.

Другие выступавшие на церемонии открытия Бакинского Саммита выразили свою глубокую благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, в качестве главы принимающей страны за поддержку этой программе, направленной на солидарность и интеллектуальное развитие молодежи в ареале ОИС. Также было отмечено, что проведение Молодежного Саммита как официального молодежного мероприятия 4-ых Исламских Игр Солидарности, проведение мероприятий в рамках Года Исламской Солидарности, объявленного в Азербайджане, являются важными шагами этой страны, направленными на усиление мусульманской солидарности, предотвращение радикализации молодежи и борьбу с такими возрастающими в мире негативными тенденциями как исламофобия.

Завтра, на заключительном заседании Саммита, где принимают участие 100 будущих дипломатов, являющиеся победителями конкурсов, проведенных клубами ОИС Модель среди 70 университетов в 35 странах ОИС, руководители международных организаций, высокие представители ООН и ОИС, ректоры вузов и известные научные деятели из стран ОИС, государственные представители Азербайджана и Турции, будут награждены команды победители, объявлены принятые решения, а также будет принята Бакинская Декларация.