Деяния 15-ой ночи (ночи Бараат) месяца шабан

В этом году ночь с 11-го на 12-е мая – 15-ая ночь месяца шабан.

Ночь с 14-го на 15-е Шабана называют ночью Бараат. "Бараат" означает «непричастность», «полное отделение»; в эту ночь людей с плохими деяниями полностью отделяют (отлучают) от Рая, а людей с хорошими деяниями - от Ада. В хадисах говорится, что в эту ночь прощаются грехи всех людей, кроме вероотступников, завистников, клеветников, употребляющих алкоголь, прервавших связи с родственниками, ослушивающихся своих родителей, прелюбодеев, гордецов и провоцирующих смуту.

Поэтому эту ночь желательно провести в молитвах, поминая Всевышнего. В одном хадисе сказано, что существует пять ночей, когда принимаются дуа (молитва): ночь на пятницу, десятая ночь Мухаррама, 15-я ночь Шабана, ночи перед Курбан-байрамом и Рамазан-байрамом. В эту ночь с Хранимых Скрижалей стирают имена тех, кто умрет в течение года.

Кроме того, в 15-ый день месяца шабан отмечается мовлуд имама Мехди (а) ("Нимеи Шабан").

Имам Джафар Садиг (а) говорил, что когда у имама Багира (а) спросили про савабы Нимеи-Шабана, имам Багир (а) сказал: «Эта ночь после ночей Гадра самая превосходная. В эту ночь Аллах одаривает своих рабов благостью и прощает их грехи». Приложите усилия для приближения к Аллаху в эту ночь. В эту ночь молитвы всех созданий, простирающих руки к Аллаху, будут услышаны, никто не уйдет с пустыми руками.

Этой ночи присущи особые деяния:

а. Гусль

б. Бодрствовать всю ночь. Совершать до утра богослужение, держать орудж, читать молитвы. По одной легенде, души тех, кто держит ахью в эту ночь, не умрут в день, когда настанет время умирать душам других.

в. Посещение могилы имама Хусейна (а). Исполнение этих деяний приведет к прощению грехов. Как говорили целомудренные люди, независимо от того, где находится человек, если в эту ночь он посетит имама Хусейна (а), ему припишут савабы Хаджа и Умры. Не имеющие возможности посетить Кербелу должны подняться на высокое место на открытом воздухе, посмотреть на право и на лево, а затем сказать: "Ассаляму алейка, йа Аба Абдиллах! Ассаляму алейум ва рахматуллахи ва баракатух".