Читатель спрашивает: Как должен поступить человек, забывший во время намаза количество совершенных земных поклонов?

Человек должен быть сосредоточенным во время выполнения намаза. Однако невнимательность у некоторых людей приняло форму болезни, и им трудно сосчитать количество земных поклонов. Это особенно присуще старшему поколению. В таких случаях допустимо применение вспомогательных средств, которые не нарушают ход намаза. В магазинах, торгующих религиозной атрибутикой, продаются мохуры, показывающие количество земных поклонов. При прикладывании лба на мохур счетчик отмечает это действие. Количество земных поклонов можно запомнить и при помощи четок. Вновь повторим, что эти средства не должны нарушить ход намаза. В особенности необходимо обратить внимание, чтобы лицо было обращено к кибле и не было произнесено лишних слов.