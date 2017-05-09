Режим прекращения огня был нарушен 120 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Вазашен, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гызылгаджылы и на безымянных высотах Газахского района, в селах Мунджуглу, Агбулаг, Коханеби Товузского района, на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Баш Карвенд, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.