Антитеррористическая операция против ИГИЛ в Германии: есть арестованные

Полиция немецкого города Лейпцига задержала несколько человек в ходе антитеррористической операции в среду, сообщает издание Tag24.

Сообщается, что отряды спецназначения провели обыски как минимум в трех домах. По данным издания, операция была направлена против предполагаемых членов "Исламского государства" и других террористических сирийских группировок, которые могут скрываться в Германии.

Сообщается, что генеральная прокуратура подтвердила факт проведения операции, но о ее причинах не сообщила.