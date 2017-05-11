Мобильная версия Azərbaycanca
Сегодняшний гость рубрики "Короткая проповедь" - гаджи Самир Агаев.
В Турции в столкновении с террористами РПК погибли 2 сержанта
Около 370 тысяч жителей Мосула покинули дома с начала операции против ИГ
МО Азербайджана: Наши ВС принимают ответные меры только по отношению к военной силе, средствам и другим объектам военного назначения противника
Гаджи Самир Агаев: "Об особенностях какого семейства повествует Коран?" (Из рубрики "Краткая проповедь")
Антитеррористическая операция против ИГИЛ в Германии: есть арестованные
Как должен поступить человек, забывший во время намаза количество совершенных земных поклонов? Ислам в вопросах
Деяния 15-ой ночи (ночи Бараат) месяца шабан
В Сирии не менее 20 человек погибли при взрывах на складе боеприпасов ИГИЛ
Минобороны Азербайджана: «Моссад» не сыграл какой-либо роли в разоблачении привлеченной к тайному сотрудничеству с врагом группы
Международная поддержка инициативе Президента Азербайджана от «Саммита Молодых Лидеров» (ФОТОЛЕНТА)
В Средиземном море пропали без вести 245 беженцев
Мясо каких птиц пригодно к употреблению в пищу, а каких – нет? Ислам в вопросах
Cто боевиков ИГ были ликвидированы в ходе ударов иракских истребителей
Минобороны РФ опровергло данные о захвате и казни российского военного в Сирии
Турецкий министр вылетел в США за Гюленом
Как поступить, чтобы молитвы были приняты? Ислам в вопросах
Взрыв в медресе в Афганистане унес жизни девяти человек
Исполняется 72 года со дня Победы над фашизмом
Возмущенные шахтеры напали на автомобиль президента Ирана Видео
ЮНЕСКО: «Угроза экстремизма в Азербайджане сведена к нулю»