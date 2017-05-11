МО Азербайджана: Наши ВС принимают ответные меры только по отношению к военной силе, средствам и другим объектам военного назначения противника

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространяемую в средствах массовой информации Армении, о ранении оператора армянской телевизионной компании "Шант", в ходе огня, открытого нашими подразделениями.

Министерство обороны сообщило, что из транспортного средства, замаскированного под камуфляжный цвет военной техники Армении, не имеющего никаких опознавательных знаков, обозначающих принадлежность к медиа или какой-либо гражданской организации, и как утверждается, принадлежащего телевизионной компании "Шант", был открыт огонь в направлении наших позиций. Наши подразделения приняли соответствующие ответные меры.

"В то же время заявляем, что наши Вооруженные силы принимают ответные меры только по отношению к военной силе, средствам и другим объектам военного назначения противника", - добавили в министерстве обороны Азербайджана.