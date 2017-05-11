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Боевики ИГ напали на деревни около Табки

Боевики ИГ атаковали две деревни около сирийского города Табка, накануне освобожденного от боевиков, сообщило курдское агентство Hawar News.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, в четверг утром боевики атаковали деревни Айед Аль-Кабир и Аль-Машерфе к юго-западу от города Табка. "Сирийские демократические силы" оказали им сопротивление. В результате боев уничтожено 26 боевиков, а также семь военных автомобилей, в том числе "технички" (пикапы с пулеметами). Атака боевиков была отбита.

"Сирийские демократические силы" (SDF), основой которых являются курдские отряды и ополчения арабских племен, при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от ИГ. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения – в частности, минометов и пулеметов.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.


Опубликовано:11 Май, 2017  15:42, ]]>Печать]]>
 
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