Около 370 тысяч жителей Мосула покинули дома с начала операции против ИГ

Порядка 370 тысяч человек в Ираке вынужденно покинули свои дома за семь месяцев с начала операции по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки ИГ.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду Международная организация по миграции.

Согласно данным МОМ, вынужденными переселенцами за период с 17 октября прошлого года по 10 мая нынешнего года стали 369 тысяч 594 человека.

Из них провинцию Найнава, где расположен Мосул, покинули 345 тысяч 684 человека.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.