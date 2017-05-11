Читатель спрашивает: Что такое «большое сокрытие» и «малое сокрытие» имама Махди (а)?

Период, в течение которого люди не могут видеть 12-го имама, называется периодом сокрытия. Этот период подразделяется на 2 этапа. Малый период сокрытия продолжался с 260 года по хиджре (874) по 329-ый год (941). В течение этих лет имам Махди (а) поддерживал связь с людьми посредством 4-х наместников. Они лично встречались с ним, передавали ему вопросы и пожелания людей, доставляли людям его письменные и устные ответы.

В 941 году, после кончины 4-го наместника, подошел к концу и малый период сокрытия, началось большое сокрытие. Во время большого сокрытия особых наместников 12-го имама нет. Несмотря на то, что некоторые доверенные люди встречались с ним, эти встречи зачастую не афишируются. Период большого сокрытия продолжается и поныне, и подойдет к концу после явления имама Махди (а). В период большого сокрытия муджтахиды считаются представителями имама.