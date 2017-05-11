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«Саммит Молодых Лидеров» стран ОИС принял Бакинскую Декларацию

«Международная Модель ОИС» завершила свою работу, объявлены имена победителей

В Баку завершил свою работу трехдневный «Саммит Молодых Лидеров – Международной Модели ОИС» под девизом «Солидарность в Действии», в котором приняли участие представители молодежи из 35 стран-членов ОИС. На заключительной церемонии мероприятия, которое проводилось на основе соответствующего решения Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) при организации Министерства Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики и Молодежного Форума ОИС за Диалог и Сотрудничество, были награждены победители.

На молодежном саммите, где приняли участие около 100 молодых лидеров избранных из 70 университетов стран ОИС, руководители международных организаций, известные научные деятели из стран ОИС, а также высшие представители ООН и ОИС, были обсуждены проблемы экономической интеграции в мусульманских странах, исламофобия, эффективной борьбы с радикализмом, защиты прав человека в конфликтных зонах и др.

В заключительный день мероприятия были приняты итоговые резолюции, участникам и победителям симуляционных сессий были вручены сертификаты, прошли награждения, состоялась презентация Международной Модели ОИС, а также принята т.н. Бакинская Декларация.

На сессиях Саммита участники приняли резолюции относительно придания политико-правовой оценки Ходжалинской трагедии на глобальном уровне, защиты прав человека - жертв конфликта Рохинья, а международная кампания «Справедливость Ходжалам», инициированная Лейлой Алиевой, Главным Координатором Молодежного Форума ОИС по Межкультурному Диалогу, была оценена как образцовая инициатива с точки зрения пропаганды гуманитарных проблем в аспекте межцивилизационного диалога.

По решению международного жюри Саммита, команды из молодых лидеров, представляющие Индонезию (1-ое место), Палестину (2-ое место) и Камерун (3-е место) были объявлены победителями молодежного саммита. Команда, представляющая Азербайджан была награждена особым призом.

На церемонии закрытия участникам было зачитано обращение генерального секретаря ОИС Юсифа Ал-Усеймина, где также выступили посол по особым поручениям МИД-а Азербайджана Парвиз Шахбазов, директор Молодежного Фонда при Президенте Азербайджанской Республики Фархад Гаджиев, председатель Молодежного Форума ОИС посол Эльшад Искендеров, которые отметили особую важность солидарности и сотрудничества среди мусульманских стран, что является основой их развития. В этом контексте выступившие подчеркнули что, подобного рода мероприятия, направленные на сотрудничество, играют важную роль в развитии интеллектуального развития молодежи.

В Бакинской Декларации, принятой Саммитом, отмечены пути развития стран в ареале ОИС, разрешения текущих конфликтов, ответы мусульманских стран современным вызовам, механизмы сотрудничества среди молодежи по устранению радикализма и экстремизма, а также выражена уверенность в солидарности среди мусульманских стран в этом направлении. В документе Исламские Игры Солидарности, проводящийся в Баку, проведение Саммита Молодых Лидеров» стран ОИС, как молодежной программы накануне этих игр, были оценены как важный шаг со стороны Азербайджана и его руководства в области достижения реальной солидарности среди мусульманских стран.


Опубликовано:12 Май, 2017  11:00, ]]>Печать]]>
 
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